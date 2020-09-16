中資教育服務商東軟教育科技（9616）公布，公司明天（17日）起招股，招股價介乎5.18元至6.22元。每手800股，入場費約5026元。公司全球發行1.66億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎8.63億元至10.37億元之間。招股期至下周二（22日）截止，預計9月29日掛牌。中信證券為獨家保薦人。

公司集資所得，有一半將用於提升現有學校設施及擴建校園、20%用於收購內地其他大學或學院以擴大學校網絡、20%償還銀行貸款，以及10%一般營運資金。

東軟教育2000年成立，為中國民辦IT高等教育服務提供者，業務分為全日制學歷高等教育服務、繼續教育服務及教育資源與數字工場三大板塊。

記者：蔡穎霖

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