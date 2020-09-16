英國航空(British Airways)行政總裁Alex Cruz表示，受疫情影響，旅客害怕外出旅遊，短期內航班量難以恢復過往水平，公司正採取一切措施來應對冬季。

Alex Cruz表示，該公司的航班運行率是正常航班時間表的25%至30%，促使公司裁員數千人。

Alex Cruz說，這是英航100年來經歷最嚴重的危機，公司仍在掙扎求存。他認為，短期內乘客需求仍低迷，料需慢長時才恢復需求。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

金管局傍晚沽15.5億港元

蓋茨父親因病離世 享年94歲

永明金融：疫情後港人為移民儲蓄比例增一倍

證監：國際家居零售主席魏麗霞 違反《收購守則》

渣打：香港環球金融中心地位非常安全

【有片：金匯測市王】約翰遜重要演說前之策略部署

李嘉誠基金會捐1.7億予4間大學 讚本港醫護、科研、教育人才具潛質

滬指終止三連升 全日收跌11點