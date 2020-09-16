時裝品牌Zara母公司Inditex公布，截至今年7月底止上半年由盈轉淨虧損1.95億歐元，淨銷售按年下跌37.3%至80.33億歐元。集團指出，現時有98%門店恢復營業，受惠於線上銷售增長及店鋪銷售有所改善，整體銷售逐步回復正常，8月1日至9月6日銷售額以固定匯率計按年下跌11％。

集團指出，截至7月底的第二季出現「轉折點（a turning point）」，奠定了恢復正常銷售的基礎，淨銷售下跌31.9%至47.3億歐元，成功扭轉首季的虧損表現，純利為2.14億歐元，按年下跌73.8%。

集團指出，上半年表現受新冠肺炎所影響，部分店鋪暫時關門，大多已在7月底重新營業，但亦有部分維持限制措施。集團上半年在阿根廷、秘魯、烏拉圭等地設立Zara網購平台，期內整體網上銷售按年升74%。

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