微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)的父親William H. Gates II因病離世，享年94歲。

蓋茨在網上發文悼念父親，文中指其父的的智慧、慷慨、同情心及謙遜，都對世界產生了巨大的影響。「如果沒有父親，比爾及梅琳達．蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）就不會有今天的成就，是他塑造了基金會的價值觀」。

蓋茨亦在其Twitter上發文指，「父親才是『真正的』比爾蓋茨。他是我想要成為的一切，我每天都會想念他」。

蓋茨透露，因應新冠肺炎疫情的社交限制措施，其父的追悼會將在稍後時間才舉行。

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