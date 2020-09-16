永明金融早前透過市場顧問進行的調查發現，半數人指因受疫情啟發，要趁有能力為自己的退休儲蓄訂立計劃，而21%受訪者疫情下更頻繁與親友分享投資或儲蓄資訊，買樓及結婚比例較疫情前下降，反而為移民儲蓄或投資的比重，由疫情前的7%，增加至現時的19%。

永明金融委託善美佳市場顧問於2020年8月5日至8月16日，在香港透過網上問卷訪問1020名年齡介乎20至40歲的港人，以了解其對消費、財務健康以及退休儲蓄的態度及看法。

該行首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示，半數人指因受疫情啟發，要趁有能力為自己的退休儲蓄訂立計劃，或需要更努力及進取周詳的計劃去達成原本的目標。值得注意的是，較多90後（即年齡介乎20至29歲的受訪者）指疫情下減少了社交活動，有更多時間計劃退休儲蓄。受訪者中，主動減省開銷的人當中有四成增撥金錢於儲蓄、投資或備用現金上以積穀防饑。然而，有不少人因前景未明，至今仍不敢作新的投資或理財決定。

疫情下受訪者願意主動減省吃喝玩樂以及置裝、美容、理髪的開銷，縮減幅度平均達35%，而拍拖洗費的縮減幅度也達到30%。接近四成受訪者於過往一年因經濟環境、裁員或減薪而憂慮自身財務狀況，從而採取行動規劃理財。

調查顯示受訪者理財態度審慎，近四成受訪者原預計今年會花1萬至3萬於旅行上，惟因疫情而省卻了相關開支，逾半數人指會轉為備用現金以應付突發情況或用作支持日常生活開支。63%受訪者表示在過往數月並沒有「報復式消費」，當中的兩成七人指因憂慮經濟或就業前景，希望多個錢傍身。

對於優質退休生活的定義，普遍受訪者認為擁有健康的身體（91%）；財務自由，不必為金錢擔憂（83%）以及有親人朋友陪伴（67%）。即使受訪者未有視作擁有自置物業為優質退休生活的重要指標，買樓卻對退休儲蓄有一定影響。每四人中有一人認為有樓收租可望提早退休，更有16%人指供樓已等於為退休儲蓄。儘管如此，受訪者不希望買樓對退休或其他人生目標造成太大影響，接近六成人指願意更改置業的選擇以省下金錢。

記者：龍彩霞

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