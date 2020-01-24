港股午後一度倒升97點，高見24829點，惟升勢無以為繼，收市跌7點或0.03%，報24725點，終止三連升，成交金額1029億元，較上日減少11.17%；國指升16點或0.17%，報9845點。恒生科技指數收報7430點，升1.11%。

國際金融股疲軟，友邦（1299）拖累大市，埋單跌0.98%，收報81元，拖低恒指25點；其次為匯控（0005），該股今日再破底，失守32元大關，創逾11年半低位，埋單跌0.94%，收報31.75元。

ATMX全線揚，騰訊（0700）收報534.5元，升0.94%；阿里巴巴（9988）收報273元，升2.09%；美團（3690）收報248.2元，升1.89%；小米（1810）止跌，收報22.75元，升1.79%。

世貿指美國向中國徵收逾2000億美元關稅屬違法。貿易股走勢分化，萬洲（0288）升0.3%，收報6.68元；申洲國際（2313）跌0.3%，收報131.1元；創科實業（0669）升0.58%，收報103.6元。

蘋果未有發布新iPhone，手機孖寶偏軟，舜宇（2382）跌0.8%，收報123.3元；瑞聲（2018）跌0.53%，收報46.55元。

藍籌中以潤地（1109）表現最好，升3.09%，收報36.7元；蒙牛（2319）表現最差，跌2.14%，報36.6元。

比亞迪（1211）據報成為iPad代工方，今日晉身紅底股，高見104元，收報103.6元，升6.48%。

神州控股（0861）擬分拆智慧城市業務於科創板上市，收報6.49元，升8.53%。

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