證監會公布，對國際家居零售（1373）主席魏麗霞展開紀律研訊，指其違反《收購守則》的規定。

證監會指稱，魏在多宗涉及該公司股份的收購中，每次購入該公司投票權後，其所持百分比，以她在之前的12個月期間合共所持權益的最低百分比計算，都增加超過2%，但卻沒有根據《收購守則》作出強制全面要約。

而由她、劉栢輝及由他們控制的公司Hiluleka Limited一直都屬《收購守則》所指的在採取「一致行動」。

魏在2019年3月6日以每股2.01元買入17萬股該公司股份（首宗交易）後，一致行動集團同日於該公司的持股量遂達50.50%，以一致行動集團在之前12個月期間於該公司所持權益的最低百分比48.48%計算，增加了超過2%。魏並無因首宗交易而作出強制全面要約。

在首宗交易後，魏於2019年3月至5月期間就該公司股份另外進行了12次交易，以其在進行這些交易之前的各個12個月期間所持權益的最低百分比計算，每次交易都令一致行動集團合共所持權益的百分比增加了超過2%。魏並無因任何該等交易而作出強制全面要約。

總括而言，執行人員識別出在2019年3月至5月期間，魏曾經分別13次觸發作出強制全面要約的責任。魏並無作出有關要約，故她因上述13宗違規事件而持續違反《收購守則》規則26.1(d)。

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