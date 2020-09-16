渣打集團（2888）行政總裁溫拓思接受CNBC訪問時表示，雖然香港陷入於中美日益加劇的緊張局勢之間，但香港作為環球金融中心的地位，仍然「非常，非常安全」，他指香港作為資金進出中國門戶，地位越來越清楚。

對於中國在香港訂立《港區國安法》，溫拓思指早前所希望的穩定，「似乎已經建立，並且正在發揮作用。」渣打在6月曾表示，相信國家安全法「可以幫助維持香港的長期經濟和社會穩定」。

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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

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