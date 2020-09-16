美國早前宣布，由香港生產並出口到當地的產品，須標示為「中國製造」，有關措施實施日期由原來的9月25日延至11月9日。政府今正式向美國政府提出交涉，強烈反對美國海關及邊境保衛局於8月11日公布有關香港貨品產地來源標記的新規定，並要求美方立即撤回有關規定。

商務及經濟發展局長邱騰華今午召開記者會指，有關輸美貨品標記的新規定，既不符合世貿產地來源原則，亦損害香港利益。他指，今早與美國駐香港及澳門署理總領事侯偉業會面，要求美國駐港總領事轉交致美國貿易代表的信函，表達特區政府強烈反對美方新規定和要求美方立即撤回的立場，而特區政府駐華盛頓及日內瓦經濟貿易辦事處今亦已將信函副本，分別轉交予在的美國貿易代表辦公室和美國海關及邊境保衛局，以及在日内瓦的美國駐世界貿易組織常設代表處，並會安排與美國有關當局商討。

他續稱，未來會視乎美方反應，再決定下一步行動，不排除未來會循世貿的爭端解決機制來維護本港權益。

邱騰華表示：「美國單方面不負責任地試圖香港的單獨關稅區地位，做法極不合理，亦混淆市場，破壞以規則為本的多邊貿易制度，特區政府會據理力爭，捍衛香港利益」。他指作為一個負責任的世貿成員，按照世貿的精神和一貫的做法，是在世貿機制下向美國採取行動前的重要要一步，目的先在雙邊層面解決問題，將會視乎美方反應跟進，如果美方一意孤行，特區政府會根據世貿爭端解決機制，向美國採取行動。

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