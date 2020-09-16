李嘉誠：沒有任何事情比「希望」更能振奮人心
文章日期：2020年9月16日 16:02
李嘉誠基金會向本港4間大學捐款，同時亦貼出李嘉誠4封分別致函4間大學校長的信，提到「我認為沒有任何事情比『希望』更能振奮人心，借科技革命之力，自強守志，化虛幻夢境為實質競爭力」。
4封信分別致港大醫學院梁卓偉院長、中大醫學院陳家亮院長、科大史維校長、教大張仁良校長。
4封信件的第一段相同，同為「最近，喜獲一幅《赤壁賦》書法，筆力曲折，盡顯蘇子刻骨之真率，天地萬物間流逝的『變』與『不變』中，各人如何尋找和展現自己的角色。蓄發創新是求存立足未來的力量，『知識改變命運』許是老生常談，箇中真意，卻是『取之不盡、用之不竭』的永恆」。
第二段最初數句亦相同。「這個庚子年一直多變，驚心動魄挑全球處處，深信衝出混沌迷惘，教育是必由之道，一葉輕舟往未來」。
而該段「沒有任何事情比『希望』更能振奮人心」則出自相同的文章結尾。結尾寫道「下筆此信，滿心高興，我認為沒有任何事情比『希望』更能振奮人心，借科技革命之力，自強守志，化虛幻夢境為實質競爭力，也是你我終生的共鳴」。
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講者：龐寶林
日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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