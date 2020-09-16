滬指終止三連升 全日收跌11點
文章日期：2020年9月16日 15:16
內地三大指數均終止三連升。上證綜指低開後早段曾倒升，一度重上3300點水平，其後跌幅擴大，午後曾低見3271點，最多跌24點，全日收報3283點，跌11點或0.36%，成交額2422億元(人民幣．下同)。
深證成指早段跌穿13100點水平，午後跌勢加劇，曾失守13000點關口，低見12947點，最多跌196點，全日收報13011點，跌132點或1.01%，成交額4419億元。兩市成交額合共6841億元。
創業板指數低開後持續向下，午後曾低見2540點，最多跌約2%，全日收報2554點，跌40點或1.55%，成交額2303億元。
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