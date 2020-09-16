【14：54更新】大華股份稱有關阿里巴巴和中國移動對其投 資的報導「不實」。【更新段完】

路透引述消息指，阿里（9988）和中移動（0941）考慮向大華股份投資4.43億美元(約34.33億港元)。

浙江大華為內地第二大監視設備製造商，去年，大華因涉嫌幫助中國政府監視和拘留穆斯林少數族裔而被列入美國黑名單。

報道指，中移動還與大華談判一項價值400億元人民幣的三年期商業協議，該協議將讓中移動可以使用大華的大數據、雲計算服務、視頻監控設備和物聯網技術。

阿里和中移沒有回應路透社的置評請求。大華說其沒有關於此事的任何信息。

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