iPhone組裝商和碩董事長童子賢表示，未來供應鏈將擴展到更多國家，另外，蘋果在秋季發布會未有公布新iPhone，童子賢表示，每年發表新產品，誤差2至3周很正常，大家不用擔心。

童子賢表示，隨著供應鏈擴展，電子產品可能需要更長的時間才能到消費者手；而印度或越南不太可能出現像富士康在深圳那樣，容納數十萬工人的大規模製造中心；由於成本上升和經濟轉型，在中國找工人也將很困難。早前有報道指，和碩已在印度註冊公司，以擴大iPhone生產力。

而對於新iPhone，他指即將推出的iPhone輕微延遲並不是大事。外界早於上月已預計，昨舉行的秋季發布會不會發布新iPhone，最快應是10月上旬。

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