據路透旗下IFR引述消息報道，金融科技巨企螞蟻集團目標下周尋求獲得港交所（0388）上市批准。

據報，螞蟻在港出售的股份數量可能多於在上海科創板發行數量，因為香港出售的股份可能涉及舊股。

報道又指，螞蟻集團預計9月28日這周進行預路演，國慶節假期後開放認購，料於10月底正式在港掛牌。

《彭博》早前報道，螞蟻集團將於兩地上市，目標估值高達2250億美元（約為1.76萬億港元）。據報，螞蟻集團最多集資300億美元（約為2340億元），將超越沙特阿美的294億美元紀錄。

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