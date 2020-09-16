內銀受第二季信貸損失撥款急升影響，上半年國有大行盈利按年下跌一成，富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾指出，今年內銀不良貸款率只會溫和地上升，不會在新冠肺炎疫情後大幅上升，預期今明兩年平均新增不良貸款額3.5萬億元（人民幣，下同）。

她指出，其一原因是資金流動性豐富，中國監管機構要求在經濟下行時，銀行需要增加貸款，個人和企業容易借得貸款，令第二季逾期率下降，銀行難以確認出現問題的貸款。另外，受疫情影響的企業貸款，可以續期或延款還款至明年，屆時經濟復蘇，相關不良貸款評級可望提升。

富瑞計算，若今年中國經濟增長放緩3個百分點，會新增6.5%的不良貸款，因應部分貸款評級在明年上升，預期今明兩年的不良貸款最終增加5%，相等於7至7.5萬億元，平均每年出現3.5萬億元。因應銀保監主席郭樹清要求今年處理3.4萬億元不良貸款，明年處置金額會再增加，因此她認為，不良貸款率只會溫和上升。

陳姝瑾表示，銀行不良貸款率溫和上升同時，撥備覆蓋率溫和下降，是因為銀行更嚴謹確認不良貸款率，反映在關注類貸款上升。內銀犠牲盈利以增加預期信貸損失，以防止中小企因政府政策延遲還款，延遲了在日後才出現的新冠肺炎疫情影響。

富瑞基本預期，今年內銀全年盈利將下跌5%至15%，以全年盈利下跌10%計算，預視內銀下半年盈利下跌10%，將比上半年跌24%為佳。監管機構要求銀行向實體經濟讓利，因此銀行盈利增長會與經濟增長相同，或少於經濟增長，若經濟繼續改善，會減少銀行盈利下跌壓力。不過陳姝瑾指出，全年盈利下跌10%，內銀今年派息很可能下降，甚至暫停派息一年。

陳姝瑾認為，內銀市價已經反映了盈利明顯下跌，以及減息被削減的因素。農業銀行（1288）的90日逾期貸款率為0.83%，在六大行處中間水平，不過撥備對貸款比率為4.08%，高於大行同業，當明年預期信貸損失上升時，農行會有較佳預備，因此較好看農行。

記者：歐陽偉昉

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