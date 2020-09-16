恒指高開後升97點，高見24829點回軟，半日收報24672點，跌60點或0.24%；不過，恒生科技指數半日升0.92%，恒生中型股指數升0.70%，大市並非全線向淡。大市半日成交549億元，交投持續疲弱。

科技巨頭騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）升約1%，中芯（0981）升半成，小米（1810）經過昨天急跌後回穩微跌。恒大汽車（0708）配股引入騰訊及多名國際投資者，股價反彈半成。比亞迪（1211）長汽（2333）繼續強勢再升逾2%。餐飲、包裝食品、家電、航空股的炒作持續。醫療、環保新能源做好。友邦（1299）及中資金融股偏軟拖累指數表現。

內需股表現強勁，別忽略了聯想集團（0992）。疫情令在家工作、學習、娛樂時間增加，推動個人電腦及智能設備的需求，而電子商務加快雲計算需求及應用，集團旗下數據中心業務在過去一季（截至6月底）表現強勁，並且抵消拉丁美洲移動業務盈利能力下降影響。

股價方面，聯想7月經過較為顯示調整後，穩步上揚，回調於20天線都找到支持，短線逼近5.5元關口或有阻力，回吐料於5.2元會有承接，倘連續兩日低收20天線約5.1元可先行止蝕。

劉思明

投資版副主編