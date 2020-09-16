神州控股（0861）首席運營官郭鄭俐在視像會議上表示，公司受邀分拆旗下智慧城市業務，獨立在科創板上市，公司正在計劃考慮，不排除可能性。

面對阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等競爭對手，郭鄭俐表示，隨着新基建的時候到來，跟過去的互聯網時代不同，流量、數據是在於城市，不認為「可以靠燒錢燒出獨角獸來」，相信神州控股能成為大數據運營的公司。

神州控股昨天公布，旗下附屬公司北京因特睿獲長春金控及長春淨月，分別以現金代價4億人民幣及3億人民幣，認購該公司6.45%及8.84%權益。交易完成後，神州控股於北京因特睿持股，將由目前93.55%攤薄至82.99%。

北京因特睿專注於數字科技的高科技企業，主要向政府和企業客戶提供大數據軟件產品和服務。

神州控股中午收報6.22元，升4.01%。

記者：蔡穎霖

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