港股半日高開低走，最多曾跌過76點，低見24656點，中午收報24672點，跌60點或0.24%，成交金額549億元；國指跌4點或0.04%，報9824點。恒生科技指數收報7416點，升0.92%。

友邦（1299）領跌大市，跌1.53%，收報80.55元，拖低恒指39點。匯控（0005）再創新低，半日跌0.62%，失守32元，收報31.85元，見逾11年半低位。

科技股逆市揚，騰訊（0700）收報533.5元，升0.76%；阿里巴巴（9988）收報271元，升1.35%；美團（3690）收報245.8元，升0.9%；ATMX中僅小米（1810）獨憔悴，半日收報22.3元，跌0.22%。

世貿指美國向中國徵收逾2000億美元關稅屬違法。貿易股個別發展。萬洲（0288）升0.15%，收報6.67元；申洲國際（2313）跌0.61%，收報130.7元；創科實業（0669）跌0.68%，收報102.3元。

蘋果一如預期發布新Apple Watch，未有發布新iPhone，手機孖寶走低，舜宇（2382）跌0.48%，收報123.7元；瑞聲（2018）跌0.53%，收報46.55元。丘鈦（1478）收報9.25元，升0.11%。

藍籌中以潤地（1109）表現最好，升2.25%，收報36.4元；碧桂園（2007）表現最差，跌3.33%，收報9.57元。

受惠人民幣向上，紙股有支持。理文造紙（2314）最高見過5.47元，升11.63%，收報5.44元，升逾一成；玖龍紙業（2689）最高見過10.28元，升3.9%，見逾兩年高位，收報10.16元，升2.73%。

其餘個股方面，周黑鴨（1458）早前獲主席增持，股價半日升8.21元，升4.99%。

中煙香港（6055）母公司重組，今早股價向上，收報16.44元，升11.08%。

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