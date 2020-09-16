濰柴動力公布商業化柴油機熱效率突破50%
文章日期：2020年9月16日 12:18
濰柴動力（2338）公布，分別獲中國汽車技術研究中心（為中國國內內燃機測試機構）及德國TÜV南德意志集團（其為國際權威內燃機測試機構）頒發證書，認可公司發布的商業化柴油機達至的50.26%熱效率，是全球首款熱效率突破50%的商業化柴油機。
熱效率為衡量內燃機燃油利用效率的標準。熱效率愈高，內燃機的動力愈好，消耗的燃料愈少，節能及減排效果更佳。
公司指，本次突破50%熱效率商業化柴油機產品的發佈，對公司未來市場開拓及經營發展具有重要意義，但具體影響取決於市場及行業發展情況。
濰柴半日收報15.78元，升0.13%。
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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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