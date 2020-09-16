數碼港公布，下月1日起，將向數碼港的商業租戶及初創公司提供額外六個月的租金寬減，以紓緩創科業界及初創企業因疫情持續而面對的經營壓力。

數碼港將在下月1日至明年3月31日期間，為數碼港園區的辦公室租戶、SmartSpace 共用工作間用戶、零售與食肆營運商及荃灣 Smart-Space 共用工作間用戶，提供75%租金寬減。每個租戶可享租金寬減的租用面積以5000方呎為上限，預計約760家企業及初創公司將會受惠，合資格租戶需向數碼港遞交相關申請。

另外，香港科技園公司亦宣布，將為科學園、創新中心和大埔、元朗及將軍澳工業邨的現有租戶及培育公司提供新一輪財務支援措施。

下月1日至明年3月31日的6個月期間， 科技園公司將為租戶提供最高75%的租金寬免，面積以5000方呎為上限。相關措施是科技園公司自去年10月起推出的第三輪紓困措施，重點支援中小型企業。

租戶可在今日(16日)起至10月15日申請上述的租金寬免。受惠租戶包括夥伴企業、零售與食肆運營商，以及提供專業服務的公司。此輪措施將於上一輪租金豁免計劃（4月1日至9月30日）結束後生效。

此外，所有參與科技園公司網動科技創業培育計劃（Incu-App）、科技創業培育計劃（Incu-Tech）和生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）的培育公司均可於下月1日至明年3月31日期間，獲得一次性3.75萬元的資金補助。合資格的培育公司在獲得此補貼後，仍可就租金餘額申請75%的租金寬免支援。

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