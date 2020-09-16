滬指反覆向下，深成指低開低走。上證綜指低開，曾低見3282點，最多跌12點，其後曾反彈，一度重上3300點水平，惟後繼無力，半日收報3287點，跌7點或0.24%，成交額1497億元(人民幣．下同)。

深證成指低開後跌幅擴大，跌穿13100點水平，以接近半日低位收市，收報13029點，跌114點或0.87%，成交額2759億元。兩市成交額合共4256億元。

創業板指數高開後倒跌，跌穿2560點至2590點水平，以半日低位收市，收報2556點，跌38點或1.47%，成交額1472億元。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

港元拆息向上 1個月HIBOR兩連揚

特朗普指不喜歡世貿 將對其採取行動

港股反覆向下 醫藥相關股升 特朗普稱疫苗或四周後推出

美國聯邦貿易委員會或對Facebook提出反壟斷訴訟

匯控再破底 失守32元見逾11年半低

中通快遞來港第二上市 集資最多120億