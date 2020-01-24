港元拆息向上 1個月HIBOR兩連揚
文章日期：2020年9月16日 11:39
港元拆息向上，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升2日，按日升0.18點子，報0.40196%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.04點子至0.07036%；1星期HIBOR升1.8點子至0.17768%；2星期HIBOR升3.61點子至0.27875%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.54411%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.67589%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.86893%。
港元現報7.7501元，無升跌。
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