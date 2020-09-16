世界貿易組織（WTO）發表報告，就美國政府2018年向中國貨開徵逾2000億美元（約1.56萬億港元）關稅，裁定做法違反世貿組織協定。

美國總統特朗普稱，尚未詳細了解世貿對中美貿易爭端的裁決，但會關注此事，強調自己不喜歡世貿。他指，會對世貿採取行動，因為他們讓中國逍遙法外。

中國商務部對世貿裁決表示歡迎，商務部新聞發言人昨晚表示，對世貿組織專家組做出的客觀、公正裁決表示讚賞，又稱中方將美方單邊主義和貿易保護主義的錯誤做法訴諸世貿組織爭端解決機制，是維護自身合法權益的需要，也彰顯中方尊重世貿組織規則、維護多邊貿易體制權威性的堅定決心。

發言人又指，中方希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動，與中方和其他世貿組織成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。

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