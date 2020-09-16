隔晚美股向上，港股今早跟隨高開後，表現反覆向下，現報24691點，跌41點。比亞迪（1211）創新高，晉身紅底股，現報100.1元，升2.88%。代工新iPad的比亞迪電子（0285）升2.6%，報41.45元。

醫藥和生物科技相關股普遍做好，信達生物（1801）報65.5元，升5.31%；康基醫療（9997）報24.1元，升4.56%；阿里健康（0241）報19.18元，升2.79%；中生製藥（1177）報9.08元，升0.89%；石藥（1093）報15.9元，升0.25%。

外媒報道，美國總統特朗普在ABC News組織的集會上表示，新冠病毒疫苗可能在三或四周後推出。

他表示，距離推出一種疫苗已經非常接近。他說，「如果你想知道真相，之前的政府或許需要幾年時間才能推出一種疫苗，因為需要美國食品藥物管理局(FDA)和各種審批。而我們只需要幾週，你們知道可能是三週或四周。」

本月初美國傳染病專家曾向美國有線電視新聞網(CNN)表示，大多數專家認為疫苗將於11月或12月準備就緒。

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