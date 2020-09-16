美國聯邦貿易委員會或對Facebook提出反壟斷訴訟
文章日期：2020年9月16日 11:16
華爾街日報引述消息指，美國聯邦貿易委員會(FTC)正準備可能對Facebook作出反壟斷訴訟，時間可能在今年年底前。
FTC憂慮Facebook利用市地位扼殺競爭，並已進行近一年的調查。報道指，FTC對其他有主導地位的科技公司亦有進行調查，Facebook只是其一。
消息指，FTC目前對是否起訴仍未作最終決定，即使已經準備，最終亦未必會起訴，情況如同2013年未有起訴Google一樣。
報道亦提到消息指，FTC亦有查問Facebook過去的收購交易，及如何管理其平台上應用程式開發方的問題，而Facebook稱收購並不是反競爭性，而是改善產品和用戶體驗。
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