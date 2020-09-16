新冠肺炎疫情令美國居民多留在家，帶動送貨量，國際快遞集團FedEx上季收入勝市場預期。公司股價在美股收市後急升。

公司公布，截至8月底止第一季業績，收入增長13.5%至193億美元，高於市場預期的175.5億美元。經調整盈利按年增長60%至12.8億美元，每股盈利4.87美元，高於市場預期的2.69美元。期內，平均每日處理量升31%至1160萬件。

公司未有提供今年業績指引，惟預計年度開支預算51億美元高於市場預計的49.6億美元。

FedEx股價在美股收市後急升，收報255.89美元，升8.12%。

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