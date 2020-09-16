華爾街日報引述知情官員指，美國外國投資委員會(CFIUS)審查了甲骨文公司對TikTok的出價，但未提出建議。早前有報道指，CFIUS於今日當地下午開例會審核上述交易。

報道指，字節跳動將續持有TikTok的大多數股權，而甲骨文將成為TikTok的美國技術合作伙伴。在報道刊出前，美國總統特朗普表示，聽說TikTok「非常接近」達成交易，並補充說他將查看該公司與甲骨文合併的提案，並表示他「非常尊重Larry Ellison」。Larry Ellison為甲骨文的共同創始人和董事長。

報道指，上述方案提到TikTok將把全球業務的總部設在美國，大股東仍是字節跳動，而甲骨文、Walmart等其他美國投資者將持有少數股權。

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