贛鋒鋰業（1772）宣布，配售4003.7萬股新H股，每股作價36.35元，每股作價較昨收市價40元折讓9.13%，配股相當於擴大後已發行H股及全部已發行股本約16.67%及3%。

該公司集資14.55億元，淨額籌14.48億元，集資擬用於用於產能擴張建設、研發開支、現有債務償還、潛在投資、補充運營資本以及一般企業用途。產能擴張建設主要涉及公司的海外鋰資源項目。鋰資源的潛在投資可能包括礦石、鹵水、鋰粘土等。公司計劃在未來一至兩年內使用所得款項淨額。

贛鋒鋰業現報38.65元，跌3.38%。

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