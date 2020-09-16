美股向上，港股跟隨高開。恒指今早高開91點或0.37%，報24823點，成交金額20億元；國指今早高開45點或0.47%，報9874點。恒生科技指數開市報7401點，升0.72%。

世貿指美國向中國徵收逾2000億美元關稅屬違法。騰訊（0700）領升，高開1.61%，報538元，貢獻恒指39點；阿里巴巴（9988）報269.8元，升0.9%；美團（3690）報245元，升0.57%；小米（1810）報22.45元，升0.45%。

貿易股個別發展。萬洲（0288）跌0.15%，報6.65元；申洲國際（2313）升0.61%，報132.3元；創科實業（0669）升0.19%，報103.2元。

蘋果一如預期發布新Apple Watch，並展示新一代iPad，無發布新iPhone。手機設備股向上，瑞聲（2018）升0.85%，報47.2元；舜宇（2382）升0.4%，報124.8元。比亞迪（1211）據報成為iPad代工方，開市創上市新高，見99.15元，升1.9%。

晶片股普遍向上，中芯國際（0981）報19.74元，升1.02%；太睿國際控股（1010）報1.3元，升9.24%；華虹半導體（1347）報25.1元，升0.8%；ASM PACIFIC（0522）報78.75元，升0.7%。

藍籌中以恒安（1044）表現最好，升6.55%，報62.65元；碧桂園（2007）表現最差，跌1.52%，報9.75元。

其餘個股方面，富力（2777）配股籌25億，以償還境外債務，開市報10.1元，升1.51%。

贛鋒鋰業（1772）以每股36.35元配售4003.7萬股，較上日收市折讓約9.13%，開報38.8元，跌3%。

BOSSINI（0592）今日公布業績，開報0.72元，升1.4%。