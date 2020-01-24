美股向上，港股ADR升107點或0.43%，報24839點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.96%，折合報534.61元；匯控（0005）升0.16%，折合報32.1元；建行（0939）跌0.16%，折合報5.35元。

美股期貨向下，跌0.03%至0.26%。日股現跌0.11%，韓股現跌0.1%，澳股現升0.61%。

今日焦點股份可留意：

蘋果一如預期發布新Apple Watch，並展示新一代iPad，無發布新iPhone。留意蘋果供應商、比亞迪（1211）、晶片股。

世貿定美國向中國徵收逾2000億美元關稅屬違法，留意貿易、科技股。

富力（2777）配股籌25億，以償還境外債務，配售價9.82元，較富力昨日收市價9.95元折讓1.3%。

安以軒丈夫陳榮煉入股勵駿（1680）21%，成第二大股東。

贛鋒鋰業（1772）以每股36.35元(較上日收市折讓約9.13%)，配售4003.7萬股，集資淨額14.48億元。新股佔經發行H股3%。

BOSSINI（0592）今日公布業績。

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