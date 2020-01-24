市場觀望聯儲局利率決定及最新經濟預測，美國股市向上，科技股上升幫助抵消金融股尾市下跌，標普500指數連續第三天上升。蘋果如預期推新Apple Watch、並展示新一代iPad，收市向上。 道指高開146點，高位曾升237點，低位曾跌61點。

道瓊斯工業平均指數收市升2點，或升0.01%。標準普爾500指數收市升17點，或升0.52%。納斯達克綜合指數收市升133點，或升1.21%。

Salesforce升2.04%，報251.68美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而Caterpillar跌3.26%，報148.6元，是道指跌幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報115.54元，升0.16%，谷歌母公司Alphabet收市報1535.12元，升1.74%，亞馬遜收市報3156.13元，升1.71%，Facebook收市報272.42元，升2.36%。

德國DAX指數收市升0.18%，報13217.67點；法國CAC 40指數收市升0.32%，報5067.93點；英國富時100指數收市升1.32%，報6105.54點。