富力地產（2777）宣布，透過金利豐及中國證券公司，配售2.57億股H股，配售價9.82元，較富力今日收市價9.95元折讓1.3%，集資25.24億元，扣除配售成本及開支後，集資淨額約25億元。

配售股數佔擴大後已發行H股及股份總數約16.63%及6.85%。富力表示，擬將是次配股所得資金用作償還境外債務性融資。完成配售後，李思廉及張力的內資股佔比將降至27.85%及27.32%；H股佔比分別降至1.12%及0.28%。

富力今日收市報9.95元，升3.22%。

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