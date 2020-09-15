中國國航（0753）公布8月運營數據，客運力按年跌41.4%，但按月升23.4%，當中國內客運力按月升22.7%，而國際運力按月升38.1%。收入客公里跌49.4%，按月升 25.6%，而載客人次按年跌30.2%，按月升25.3%，載客率為 72.9%，按年跌11.7個百分點，按月升1.3個百分點。

運貨方面，貨運力按年跌10.9%，按月跌4.8%。收入貨運噸公里按年跌26.2%，而按月跌3.7%。載貨噸公里按年跌18%，載貨噸公里按月升6.3%。載貨率為38.2%，按年跌7.9個百分點，按月升0.4個百分點。

8月整體運力按年跌33.1%，但按月升11.2%，總收入噸公里按年跌44.6%，按月升16.6%。

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