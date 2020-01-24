摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰因為涉及透過公司的「子女聘用計劃」，聘用嘉里物流（0636）主席洪敬南的兒子洪任毅，被告兩項向代理人提供利益罪一案，今日由當年涉足此案的初級員工管理部（JRM）經理胡天縱作供。她接受主控方律師盤問時表示，經客户轉介親戚及朋友過來工作的人比例不多。摩通按正式渠道如在校園等渠道錄用的，通當要求GPA（成績平均績點）最少達到3.5分或以上。經客戶轉介計劃的個案，她曾見過低至2分左右的案例。洪任毅的GPA則達3.3分。她說，洪任毅的案例大抵未致不符聘用條件，但是他不無弱點，因此要唸好普通話及財務、會計等項目。

胡天縱更表示，就算洪任毅在2010年到職後，亦需要到紐約辦事處接受培訓。她不諱言，就她所見，一般讀工程學系的學生過往GPA相對較低分，很多時因為未達3.5分，致有投訴因此不獲投行聘用的情況。洪的情況是願意去彌補不足，加上通過法務及合規部審查後，最終獲得聘用。經轉介計劃過來的員工，則通常以暑期工及一年合約為主。

當控方代表律師盤問到，為何在2010年初已經確定錄用洪任毅時，仍然見到摩通的法務及合規部繼續向梁嘉彰電郵，當中關注到聘請洪任毅有否涉及政府官員、是否有助與潛在客戶爭取生意，及建立將來的生意機會等，胡天縱指，她其實當時對洪任毅不太認識，亦不知道為何在批出聘用合約後仍然追問問題的原因，並估計下屬處理法務及合規部發出的相關電郵及梁嘉彰的回應時，主要是與需要上級批准有關。

胡天縱又稱，在投行內部，向來對客户的定義鬆散，可以涵蓋有付費的及洽商中的。她在回應代表辯方的律師時不諱言，她負責的部門，是可以收到關於客戶對公司貢獻收入的數據。

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