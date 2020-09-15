債券通據報註冊商標「新債易」 或鋪路南向通
文章日期：2020年9月15日 18:51
《蘋果日報》今日報道，據知識產權署資料，港交所（0388）旗下債券通已申請註冊「新債易」（EPrime）商標，或為本地債市訊息披露平台。報道稱，內地或有意加速人民幣國際化，加速鋪路南向通。
本報查看知識產權署資料，「新債易」共申請7個類別，部分類別包括9號，即電子資訊類別，包括數據媒介儲存、電腦軟件等；16號，即印刷產品；35號，即商業資訊、數據處理服務等；36號，即股票期貨及衍生工具交易、風險管理工具等。
根據資料，「新債易」申請於7月17日提交，於8月21日獲批註冊。
根據債券通網站，8月債券通平台交易量達到4093億元人民幣，日均交易量為195億元人民幣
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