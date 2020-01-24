內房SaaS股明源雲（0909）今日首日招股，截至下午6時30分，本報統計8間券商數據，孖展認購錄得517.64億元，按該股公開發售集資6.17億元，僅計券商孖展，超購82.9倍。

各間券商中，輝立借出155億元，耀才借出110億元，信誠借出70億元，富途借出52.64億元，大華繼顯借出65億元，英皇借出35億元，凱基借出30億元。時富未能提供數據。

明源雲今日公布，全球發售約3.742億股，招股價範圍介乎15元至16.5元，每手1000股，入場費約16666元。招股期至本周五（18日）截止，同日定價。擬9月25日掛牌。

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