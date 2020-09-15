據《彭博》報道，騰訊（0700）已選擇新加坡作為亞洲總部，消息人士指，集團一直考慮將包括國際遊戲發行的部分業務運營轉移到海外，現時地緣政治緊張局勢加快其計劃。

報道指出，騰訊在一份聲明中表示，除了目前在馬來西亞、印尼和泰國業務外，將於新加坡設立辦事處，以「支持我們在東南亞及以外地區不斷發展的業務」，現正在招聘各個職位，包括技術和業務開發，但未有提供細節。根據騰訊的招聘網頁，目前新加坡有跨境電子商務、雲計算和電競等數十個職位空缺。

除了騰訊，字節跳動已計劃未來三年內在新加坡投資數十億美元並增加數百個工作崗位，亦向新加坡中央銀行申請了數字銀行許可證。阿里巴巴（9988）已投資40億美元，以完全控制總部位於新加坡的電商平台Lazada，並達成收購估值約12億美元的新加坡安盛大廈一半股份的協議，反映其市場擴張的決心。

騰訊今日收市報529.5元，無升跌，成交60.3億元。

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