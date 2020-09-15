京信通信（2343）今天宣布已與和記電訊（0215）旗下的3香港合作，為3香港打造全面的5G流動網絡覆蓋。根據是次合作，京信通信將作為3香港5G基站天線的主要供應商，為其5G網絡部署提供一系列4G/5G (8TR) 融合基站天線 (「4G/5G (8TR) 融合BSA 」)，而4G/5G (8TR) 融合BSA系列是京信通信最新的MIMO技術成果。

3香港早前已在香港多個主要地區採用京信提供的天線，和記電訊香港控股署理技術總裁何錦輝表示，3香港與京信通信多年來緊密合作，很高興能將合作範疇拓展至5G網絡，讓公司能如期推出5G服務。

記者：陳麗歡

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