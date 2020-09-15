警方高調拘捕炒賣壹傳媒（0282）股民，又不通知證監會，很難不聯想到政治理由。而證監會亦刻意發聲明重申自己的監管角色，並暗示未收過警方通知，彷彿象徵香港的新舊秩序在角力：新的政治掛帥與舊時的有規有矩。

警方的說法是，被捕者以Whatsapp溝通，操控股價，其中多人的股票組合近乎一樣，然而坊間有眾多Whatsapp投資討論小組，亦有不少財經專欄暗中搭棚，卻鮮有見警方行動。警方又指，被捕者股票組合近乎一樣，且職業與資金不相符，但坊間有模擬倉的玩法，讓股民參考模擬倉落注，而香港亦有眾多全職散戶，尤其坐在證券行裏的退休伯伯、婆婆，全城炒股本是由來已久的文化。應行動時不出現，不應出現時又高調行動，很難不令人回憶起去年721與831。

當然很多人都會認為是政治行動，但問題是，今次拘捕是明顯沒有了解香港的構造，例如證監會的角色，以及投資者對市場的信心。

證監會發聲明，內容都是遵照原先簽訂的文件與法例，例如與警方簽下的諒解備忘錄，重申警方與證監會是應該盡量交換資料，合作調查，與警方所說的「不會知道大家做的事」有出入。兩者對照，便是原有香港的按程序辦事，以及新香港的police state的矛盾。前者是香港的金融秩序，是國際地位的基石；而後者則代表政治掛帥的中國式統治，逐漸吞噬香港的舊價值，現在證監會原則堅定，也代表各崗位仍有舊香港人撐住。

證監會聲明亦提到，調查有關市場失當行為的罪行，需要相關的「專家評估」，意味證監會仍是這範疇的權威，暗示警方越俎代庖，能力亦見不足。除了舊香港每個機構各有分工，證監聲明的專家亦不會附上「所謂」二字兼淪為政府工具外，就算要做政治打壓，警方行動亦未見高明。

壹傳媒成為眼中釘，無非是旗下刊物的政治立場與中共相左，但對於廣大投資者而言，很多人覺得只要不牽涉政治，可以賺錢就好。但今日可以從壹傳媒牽連到落注的股民，自然令投資者落注時要考慮政治立場，儘管他們不打算發表政見。然而中共的統治手法，自六四以來都希望國民盡情享受經濟「機遇」，只要不碰政治，萬事皆可商量。現在連市民麻醉心志的樂趣都妨礙，這場拘捕又何嘗不為阿爺倒米。

當然中共很可能不會在這地方任意干預，但畢竟壹傳媒事件開了先例，令市場原則遭玷污，信任一失，往後的投資者對此難無芥蒂。這亦是警方自作聰明、急於搶功之醜態。

賈文清

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