安以軒丈夫陳榮煉入股勵駿21% 成第二大股東
文章日期：2020年9月15日 17:52
勵駿創建（1680）昨日停牌，稱待公布一則內幕消息。據披露權益顯示，台灣女星安以軒丈夫、澳門賭廳德晉集團行政總裁陳榮煉，於上周五（11日）以每股1.05元，入股勵駿12.8億股或20.65%股權，涉資13.44億元，入股價較停牌前股價0.96元溢價約9.4%。
交易完成後，陳榮煉持有勵駿20.75%股權，為公司第二大股東。雖然今次股權申報未有披露，陳榮煉是向現有股東買入股份，抑或認購由勵駿發行的新股，假設交易屬發行新股進行，周錦輝夫婦持股量攤薄後仍約24.8%，仍為公司最大單一股東。
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