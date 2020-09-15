人民銀行等監管部門在6月時公布，五大國有大型銀行今年的普惠型小微企業貸款增速需高於40%，標普發表報告預計，今年全年會新増2.9萬億元（人民幣，下同）小微企業貸款，佔全年新增中國貸款的17%。標普認為小微企貸款增幅驚人，將限制中資銀行的盈利能力。

標普全球評級信用分析師徐燁指出，政府希望五大行增加小微貸，以減輕中小企資金和流動性壓力，穩定失業率。只要新冠肺炎疫情或其它自然災害持續對中國經濟和就業構成壓力，政府就會繼續向小微企業提供大力支持。小微企業信貸業務利潤率較薄，標普估計，今年新發放小微企業貸款，其行業風險加權資產收益率將約為0.44厘，隨著貸款利率下行，銀行越來越難保持盈利。如果銀行無法獲得低成本資金，或者貸款質素惡化的速度超過銀行的預期，利潤率或將很快轉負。

徐燁指，由於人行下調存款準備金率等政策，銀行目前還能保持此類信貸業務盈利，但交易本身的經濟效益被大幅抵消。該行認為，採用簡單的貸款增速目標來解決小微企業融資難的問題，長期可能難以維持，同時或將產生系統性風險。全球而言，小微企業通常被視為高風險客戶，因為其規模小、破產概率更高，同時還無力提供優質抵押品。

此外標普認為，中國小微企業還有其他風險，包括基本經濟制度青睞大型國企，工業發展偏向基建，而抬高了小企業租金和人工成本，缺乏直接融資渠道，以及企業家決策模式的短期化傾向。標普全球評級信用分析師胡晹瑞表示，放寬貸款條款後，或者能幫助一部分有存活能力的小微企業存續經營，但同時也可能會支撐生存能力渺茫的垂死企業，引發道德風險。一如很多領域發生的那樣，為支持新冠疫情後的國內經濟，中國正在做多方面的平衡，但所做的措施可能要以銀行利潤為代價。

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