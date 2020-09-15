美國對抖音海外版TikTok的行政禁令將於本月20日生效。《新華社》報道，TikTok確認向美國財政部遞交一份方案。倘方案獲批，甲骨文將為TikTok提供雲服務，此舉不涉及出售TikTok，亦不涉及轉讓TikTok的核心技術。

TikTok在聲明中指，相信有關方案可以解決美國政府的安全顧慮，幫助TikTok繼續支持在美國擁有一億用戶的平台的運行，以及幾萬個小企業和創作者依靠TikTok謀生並拓展規模的事業。

美國財政部長梅努欽早前接受媒體採訪時透露，財政部已接收相關方案，惟該協議仍需美國政府批准。

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