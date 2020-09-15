港股午後續揚，連升三個交易日。恒指日中最多升186點，高位見248267點，埋單升92點或0.38%，報24732點，成交金額1159億元，較上日增加16.34%；國指升22點或0.23%，報9829點。恒生科技指數收報7348點，升0.43%。

友邦（1299）撐起大市，收升1.61%，收報81.8元，貢獻恒40點；其次為平保（2318）升1.35%，收報82.75元，推高大市17點。ATMX普遍向下，騰訊（0700）收報529.5元，無升跌；阿里巴巴（9988）收報267.4元，跌0.3%；美團（3690）收報243.6元，跌0.41%；小米（1810）收報22.35元，跌5.1%，成表現最差藍籌。匯控（0005）未扭弱勢，日中一度低見32元，再創逾11年半低位，收報32.05元，跌0.47%。

藍籌中以九龍倉置業（1997）表現最好，升4.97%，收報32.75元；其次為申洲國際（2313），該股一度創上市新高，見133.6元，收報131.5元，升3.46%。

內地《上海證券報》報道，「從比亞迪（1211）證實，即將在蘋果9月發布會上發布的iPad新品，由比亞迪電子作為代工方」。比亞迪一度創上市新高，見98.8元，收報97.3元，升12.62%。

政府再度放寬防疫措施，延長食肆堂食時間至凌晨零時，重開酒吧、酒館、派對房間、卡拉OK、夜總會等場所。餐飲股個別走，味千（中國）（0538）收報1.14元，跌0.87%；大快活（0052）收報19.18元，跌1.64%；大家樂（0341）收報17.64元，升2.68%；叙福樓（1978）收報0.49元，升2.08%；稻香（0573）收報0.91元，升1.11%；譽宴（1483）收報1.3元，跌2.26%；利寶閣（1869）收報0.201元，升0.5%；太興（6811）收報1.71元，升7.55%；太平洋酒吧（8432）收報0.082元，無升跌。

火鍋股亦向上，海底撈（6862）收報57.55元，升2.13%；九毛九（9922）收報19.58元，升9.88%；呷哺呷哺（0520）收報9.63元，升4.11%。

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