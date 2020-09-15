蘋果將於香港時間16日凌晨一時、即今天晚上舉行新品發報會，但著名蘋果分析師郭明錤指，發布會不會有iPhone 12，而會有新iPad Air和新Apple Watch，又指不預期新品發報會帶動大部分蘋果供貨商的股價。

預測iPad Air會是蘋果第一個採用和電源按鍵整合的側邊Touch ID產品，而新品Apple Watch的關鍵賣點是有血氧偵測功能，而外觀設計沒有太大的變化，預測Apple Watch最快要到2021年的下半年才推出新外觀設計。

郭明錤更指，iPhone 12系列會包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋iPhone 12 Pro和6.7吋iPhone 12 Pro Max，而每款機都支持5G，而且均有2個版本，分別是 Sub-6 GHz和mmWave+Sub-6 GHz。而iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的Sub-6 GHz版本量產出貨時間分別是10月頭、10月中和10月尾。而mmWave+Sub-6 GHz版本會較Sub-6 GHz版本遲量產出貨。

郭明錤提及，iPhone 12系列將不支持耗電的120Hz (顯示器更新頻率)，預測新款2H21 iPhone將會採用LTPO技術已降低顯示器耗電并且支持120Hz。而6.1吋與6.7吋新iPhone 12的「瀏海」大小和既有的iPhone 11相同。而因應左上與右上方的信息可正常顯示，5.4吋iPhone的「瀏海」面積將會略窄。

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