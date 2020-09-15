美國總統特朗普上月簽署行政禁令，禁止美國公司或個與騰訊（0700）旗下微信（WeChat）進行交易，禁令將於9月20日生效。韓媒報道，微信禁令或對LG、三星造成毀滅性（ devastating blow）打擊。

報道指，三星顯示和 LG Display 是蘋果的主要面板供應商，而中國市場佔整體 iPhone 銷量的15%。如果最壞的情況成真，微信被迫從全球App Store下架，將直接影響每年售出3000萬部iPhone 的中國市場。

蘋果即將推出的 iPhone 12 系列。根據市場人士估計， iPhone 12將提供5.4吋、6.1吋和 6.7吋三種機型，出貨量料為7000萬部。其中，5.4 吋和 6.7 吋機型的顯示器將由三星顯示供應，而6.1吋機型則由三星顯示和 LG Display 供應。業界人士估計，LG Display 僅能生產1800萬片顯示器，其餘2700萬片 6.1 吋螢幕將由三星顯示供應。

此前，有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤表示，若蘋果最終要從App Store上移除微信，蘋果硬件產品在中國市場的出貨量將出現明顯衰退。他估計，在最悲觀的情況下，iPhone年出貨量將下跌25%至30%。

相關報道：微信「封殺令」恐令iPhone在華銷量暴跌特朗普：無所謂

另外，早前微博上的一項調查顯示，在120萬名參與調查的人中，約95%的人都表示，如果iPhone不支持微信，將放棄使用蘋果手機，並會轉用Andriod智能手機。

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