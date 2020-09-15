在岸價及離岸人民幣雙雙升破6.8大關，為去年5月美國關稅加碼以來最高水平。野村發表報告稱，離岸人民幣有望大幅升值，可能於今年底前升破6.65，即有機會再有2%的升幅。目前在岸人民幣報6.786，而離岸人民幣報6.7837，兩者均升逾200點子（1元等於1萬點子）。

野村表示，若拜登當選，中美關係有望緩和，市場目前尚未完全反映這一因素。

今早公布的8月零售、固投等中國經濟數據全部勝預期，而人行亦於今早進行6000億元人民幣的一年期中期借貸便利（MLF）操作，規模是市場預計的上限。

花旗的報告指出，考慮到中國經濟復甦領先、國際收支改善和強勁的資本市場資金流入，預計人民幣將繼續表現出色。而9月25日富時羅素有望宣布納入中國債券，可能為人民幣帶來又一輪上漲。

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