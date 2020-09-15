Inside Paradeplatz引述消息指，瑞銀董事長Axel Weber揚言，若官員禁止其與瑞信合併，將把該行總部遷至法蘭克福。

昨日Inside Paradeplatz引述消息指，Weber擬將瑞銀、瑞信合併，並已經與瑞信、政府相討。

Inside Paradeplatz今次報道亦稱，瑞銀、瑞信多位高層亦反對合併，因憂慮合併後自己的職位或有變。

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