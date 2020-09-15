渣打公布一項環球調查顯示，新冠病毒疫情令消費者傾向無現金及謹慎消費，當中有逾一半香港受訪者（57%）同意新冠疫情令其對網上購物的看法更正面，但仍有77%受訪港人表示疫情令他們在管理支出時更為小心；64%受訪者更表示新冠疫情造成的經濟影響，令他們更願意追蹤支出狀况。

渣打是次研究總共分為三階段，旨在探討新冠疫情如何改變人們的生活方式，以及哪些變化將繼續保留；該行第二階段共訪問了1.2萬名來自香港、印度、中國內地、台灣、英國、美國等 12個市場的成年人。

調查發現，受訪者對資金管理工具甚感興趣，當中有73%港人表示正在使用或有興趣使用預算工具；73%正在使用或有興趣使用限制銀行卡開支，至指定上限的工具；72%則表示正使用或有興趣利用信貸購物。調查又指，相較於親身以卡或現金付款，有42%受訪者表示他們目前較喜歡網購，比率高於疫情前的31%，因此有64%受訪者預期香港在未來會變為無現金城市，且平均預測這個情况會在 2032年實現。

渣打近日亦在網上及手機平台推出幾項新服務，以滿足客戶對資金管理工具的需求，當中包括可透過該行的數碼銀行服務，使用智能助理Stacy取得信用卡消費概覽。此外，客戶可以用渣打銀行信用卡戶口的資金進行「轉數快」轉賬，該行由現時至今年底，每月累積轉賬少於10萬元，該行將免除手續費。

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