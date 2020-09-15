匯豐卓越理財公布最新調查，發現逾九成（94%）受訪的香港富裕人士（即每年收入約77萬元或以上）表示會供養父母，比例高於全球平均水平（69%）。不過，調查亦顯示，富裕階層會因為需要負擔父母的醫療費用而感到憂慮，當中香港的情况更為普遍，超過四成（41%）受訪者表示父母在晚年都面對重大財務困難。

是次調查是由該行於去年11月至今年2月期間，在加拿大、英國及亞洲地區包括中國內地、香港、新加坡，訪問逾2,200名40歲或以上的人士，藉此了解需要協助父母計劃財富傳承及負擔他們日常生活開支的大眾及富裕人士的憂慮和需求。

調查指出，亞洲區受訪的富裕人士對照顧父母方面存有頗大憂慮，當中有逾六成（61%）港人對如何尋求最適切的醫療服務或應付醫療開支，尤其是如何識別和治療特定疾病最為擔憂；有逾六成（62%）新加坡人則較擔心隨著父母年紀漸長，需就他們的決定承擔更多責任； 另有近五成（49%）內地人憂慮要為父母的決定以及安排父母的起居生活和護理事務承擔更多責任。

調查又發現，各地區對財富傳承的方式有不同喜好，當中大部分中國內地（56%）、香港（66%）和新加坡（73%）的富裕人士傾向保留物業予後代；當中大部分受訪港人傾向繼續持有父母遺下的物業，或反映本港樓價高企的現象，但同時也較謹慎使用繼承所得的財產作投資。

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