李嘉誠名下私人投資公司維港投資再有新目標，由其牽頭的生物科技企業Ansa Biotechnologies種子輪融資獲得超額認購，集資額達790萬美元（約6162萬港元），參投方還包括Mubadala Capital-Ventures、Humboldt Fund及其他戰略投資者。

Ansa Biotechnologies主要研發更快、更便宜的DNA合成服務。是次融資將促進Ansa 開發新一代DNA合成技術，Ansa將利用資金招募世界頂級人才，興建既新且最先進的研發設施，並在業界建立戰略合作夥伴關係。

維港投資表示，Ansa獨特且萬用的酶促技術有望為DNA合成速度和準確度樹立標準，對於能與Ansa合作，並支持這項關鍵技術的開發感到高興，此技術將簡化DNA代碼編寫，支援和促進合成生物學行業的發展。

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